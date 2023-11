Incidente d'auto, quattro arbitri di karate salvano due feriti tra le lamiere

Quattro arbitri di karate abruzzesi hanno salvato due automobilisti dopo un incidente stradale al confine tra Abruzzo e Molise.

Lo schianto è avvenuto domenica sera verso le 23.30 sulla SP652 al km 25. Mirko Di Crescenzo di Guardiagrele, Giorgio Pica di Chieti, Stefano Colarossi di Spoltore e l’avvocato Daniele Contrisciani del foro di Teramo stavano tornando dopo aver arbitrato al XIII Adidas Open Campania, una gara internazionale di Karate organizzata dalla GSK Ciro Bracciante.

Mentre si trovavano su una stradina di montagna buia e completamente isolata, hanno sentito sotto le ruote della propria vettura, una Lancia Y, dei detriti di carrozzeria. Pochi metri più avanti, hanno visto una ruota al centro della carreggiata e successivamente un’auto distrutta sulla destra. A quel punto si sono fermati e, accendendo gli abbaglianti, si sono accorti che a 200 metri di distanza c’era un’altra macchina. «Dal modello irriconoscibile, era ridotta come una scatola di sardine», dice Daniele Contrisciani.

Si sono fermati, sono scesi dalla vettura e hanno cercato di capire la situazione. Si chiedevano se l’incidente fosse avvenuto qualche giorno prima o se fosse appena successo. Quando si sono avvicinati alle macchine incidentate, hanno visto che all’interno c’erano i conducenti. Hanno immediatamente allertato i soccorsi e Di Crescenzo ha notato che uno dei due si lamentava. Era impossibile tirarlo fuori dall’abitacolo, ma ha cercato comunque di rompere il vetro del finestrino, senza successo con le mani nude.

Un altro presente gli ha portato un crik e, usando quello, hanno rotto il vetro, riuscendo almeno a calmare il ferito con le parole. Poco dopo sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate e due squadre dei vigili del fuoco. Utilizzando una cesoia e un divaricatore idraulico per aprire la portiera bloccata, hanno estratto il primo ferito, un 65enne molisano. Nell’impatto ha riportato fratture. L’uomo è stato poi affidato alle mani dei sanitari e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Giuseppe Vietri di Campobasso. «I soccorritori ci hanno detto - aggiunge Contrisciani - che quella persona è salva solo perché siamo giunti in quel momento. Se avessero tardato altri 10 minuti e non avessimo allertato i soccorsi, sarebbe morto per emorragia o ipotermia». In gravi condizioni anche il secondo conducente coinvolto, un 52enne della zona, anche se non sarebbe in pericolo di vita.