«Una palla di fuoco»: esplode serbatoio della moto, il centauro è grave

di Marco De Risi

ROMA La moto è, il centauro è grave. Sono stati tanti gli automobilisti che questa mattina, intorno alle 7.30, hanno visto le fasi del drammatico incidente stradale che si è verificato sul Gran Raccordo Anulare, la "tangenziale" di Romam all’altezza dello svincolo della Roma-L’Aquila.”Ho visto una”, è il racconto commosso di un testimone. Sul posto sono accorse le pattuglie della Stradale di Settebagni. Da una prima ricostruzione si sarebbe verificato un incidente fra un’auto e la moto. L’impatto ha riguardato anche il serbatoio della moto che, a causa di qualche scintilla propagata alla benzina, è esploso. Quel tratto di Gra, la carreggiata esterna, è stato bloccato, per permettere l’atterraggio di un’eliambulanza che ha trasportato al San Camillo il ferito, che versa in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La strada è stata chiusa a lungo per i necessari rilievi degli investigatori.