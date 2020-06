Morta in uno scontro sulla Cassino-Formia, i carabinieri: il figlio alla guida era drogato

Si trovava in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti il figlio di Silvana Pellecchia, la donna di 88 anni di Pontecorvo, morta in un incidente stradale avvenuto lo scorso 4 giugno sulla superstrada Cassino-Formia.

I carabinieri fanno sapere che l'uomo di 49 anni, alla guida di una Citroen C3, su cui si trovava anche la madre, è stato denunciato perché da accertamenti è risultato che in si trovava in uno “stato di alterazione psicofisica” dovuta all'assunzione di droga.

L'uomo peraltro è ancora ricoverato in gravi condizioni. Nell'incidente rimase coinvolto anche l’ex sindaco di Coreno Ausonio, Domenico Corte, che era alla guida di un'Audi.

