Si chiude la vela del parapendio, precipita e muore: bloccati tutti i lanci

FONZASO - Un bolognese di 54 anni è morto oggi pomeriggio, 19 maggio, a causa di un incidente con il parapendio. L'uomo si era appena lanciato dal monte Avena, in comune di Fonzaso, nel Bellunese, quando la vela si è chiusa ed è precipitato per una ventina di metri. Sul posto sono intervenuti l'Ulss e il Soccorso alpino che hanno trovato l'uono ancora in vita, ma in arresto cardiaco. Purtroppo l'intervento medico non è riuscito a salvargli la vita: è deceduto poco dopo. I gestori dell'area, molto frequentata da appassionati di parapendio, alle 16,30 hanno deciso di chiuderla e da quell'ora nessuno ha più potuto volare.

Ultimo aggiornamento: 18:43

