Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo

È mistero sulle condizioni del presidente iraniano Ebrahim Raisi dopo che l'elicottero su cui viaggiava ha avuto un incidente ed è stato costretto, secondo le prime informazioni, a un «atterraggio duro».

Le prime voci secondo le quali il presidente non sarebbe ferito e avrebbe addirittura proseguito il viaggio via terra sono state poi smentite, con l'agenzia iraniana Mehr che avrebbe addirittura cancellato il lancio.

L'incidente in elicottero

In Iran è stato segnalato inizialmente un «incidente» ad un elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim Raisi ed il suo entourage. Lo ha riportato il Guardian citando la tv di Stato iraniana, secondo cui l'elicottero ha avuto un «atterraggio duro». Secondo i media iraniani, si sarebbe trattato di un atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo. Anche il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian, sarebbe stato a bordo dell'elicottero del presidente iraniano.

Lo riferisce su X l'agenzia semiufficiale Tasnim, ripresa dalla Cnn. L'elicottero faceva parte di un convoglio di tre elicotteri e gli altri due sono arrivati a destinazione. «Alcune delle persone a bordo dell'elicottero del presidente Raisi sono riuscite a mettersi in contatto con il quartier generale, alimentando le speranze che l'incidente possa essersi concluso senza vittime». E' quanto riferisce l'agenzia Tasnim su X, ripresa dalla Cnn, precisando che quindi dopo quello che viene definito un atterraggio difficile le persone a bordo dell'elicottero hanno potuto lanciare un messaggio di emergenza.

Le condizioni di Raisi

Il presidente iraniano Ebrahim «non è ferito, è in viaggio verso Tabriz», aveva riportato l'agenzia iraniana Mehr, ripresa dalla Tass, in un lancio che è poi stato cancellato. Alcuni media iraniani hanno pubblicato una foto che mostra il presidente, in piedi, apparentemente illeso, con alle spalle il velivolo incidentato. Ma poi l'agenzia Fars ha chiesto di «pregare» per Ebrahim Raisi, facendo intendere che al momento le sue condizioni non sono note.

Il luogo dell'incidente

Almeno 20 squadre di soccorsi si starebbero recando sul posto, cercando l'elicottero nella foresta di Dizmar. Lo riporta Irib tv channel, ripreso da Tass. Raisi stava viaggiando nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale. La tv di Stato ha descritto l'area dell'incidente vicino a Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 375 miglia a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. Raisi era stato in Azerbaigian domenica mattina presto per inaugurare una diga con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev. La diga è la terza che le due nazioni costruiscono sul fiume Aras. Secondo l'agenzia di stampa Tasnm il luogo dell'incidente si troverebbe invece nei pressi del villaggio di Uzi, nella foresta di Arasbaran, nella provincia dell'est Azerbaigian.

Soccorsi difficili a causa del maltempo

I soccorritori iraniani non sono riusciti a raggiungere il luogo dell'atterraggio di emergenza dell'elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi: lo ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza iraniani a Iran, come riporta Tass. «Un elicottero di soccorso è stato inviato sul posto ma non è riuscito ad atterrare a causa della forte nebbia ed è dovuto tornare indietro», ha dichiarato l'agenzia di stampa iraniana Irna. «La nebbia è troppo fitta nella zona», ha aggiunto il portavoce. La società della Mezzaluna Rossa ha dichiarato di aver inviato droni, elicotteri, ambulanze e cani da ricerca per cercare l'elicottero.

«La sua vita è a rischio»

Le vite del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian «sono a rischio». Lo ha detto una fonte iraniana alla Reuters, rilanciata dai principali media internazionali, parlando dell'incidente di elicottero nel quale sarebbero coinvolti. Le informazioni che arrivano, ha detto, sono «molto preoccupanti».