Scoppia incendio al quinto piano di un palazzo: salvate 15 persone

PERUGIA - Paura alle sette di domenica mattina: intervento di massima urgenza per i vigili del fuoco per un allarme incendio al quinto piano di un palazzo di via Gramsci, a Ellera. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e due volanti. I pompieri hanno utilizzato l'autoscala per salire al quinto piano e portare subito in salvo le persone che vivono negli appartamenti interessati: saranno in tutto una quindicina, gli occupanti delle abitazioni colpite da fiamme e fumo costreti ad abbandonare le proprie abitazioni.Dopo aver evacuato le famiglie e aver spento le fiamme partite da uno degli appartamenti e fatto fuoriuscire il fumo dagli altri, pompieri al lavoro per stabilire l'origine delle fiamme e verificare eventuali danni agli appartamenti. Almeno due abitazioni risultano per ora inagibili. Le persone ecacuate sono tutte in buone condizioni.Servizio integrale in edicola lunedi 12 marzo 2018 IL MESSAGGERO Umbria