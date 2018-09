Trovato morto Mario, il 22enne sparito: «Ho paura», ed era fuggito di casa

di Mary Liguori

Il corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo è stato ritrovato in via San Francesco, a Marcianise. Sul posto ci sono i carabinieri. Il ventiduenne è sparito di casa venerdì scorso dopo aver detto a un amico di aver visto una cosa che non avrebbe dovuto vedere. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Il cadavere era a poca distanza dal luogo in cui lo hanno ripreso le telecamere nel filmato in cui lo si vedeva allontanarsi da solo con uno zainetto.Il giovane si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola.