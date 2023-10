Gita in moto con la moglie, odontotecnico di Roma muore travolto da un Suv. Lo schianto vicino Sorrento

In sella alla sua Bmw era in viaggio verso Sorrento insieme alla moglie per una gita fuori porta. Poi il drammatico schianto proprio sul raccordo che collega i caselli di Castellammare alla Statale Sorrentina: per Paolo Balli, un odontotecnico di 59 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, che a Trastevere è titolare di uno studio, per cause ancora da stabilire ha perso il controllo della motocicletta finendo prima contro il guardrail e poi contro un Suv che procedeva nella direzione opposta. Dopo un volo di diversi metri, si è schiantato a terra. La moglie, Carolina di Pangrazio, pure lei sbalzata dalla moto è finita sotto le ruote del Suv. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per Balli che è morto sul colpo.

La moglie invece, è stata rianimata e stabilizzata sul posto e poi trasferite in condizioni drammatiche presso l’Ospedale del Mare di Napoli. A bordo dell’auto c’erano due turiste straniere rimaste sotto choc per la dinamica. La ragazza alla guida è stata indagata per omicidio colposo anche se dovrà essere accertata la sua responsabilità.

LA DINAMICA

Lo schianto mortale è avvenuto sabato mattina intorno alle otto. Sulla dinamica sono in corso le indagini della polizia stradale e dei vigili urbani di Castellammare guidati dal comandante Antonio Vecchione. Gli agenti hanno accertato che la coppia, genitori di due bimbe, e residente a Roma era diretta a Sorrento per il week end: sabato mattina infatti a Vico Equense si è tenuto il Trofeo delle Regioni Mototurismo che prevede la partecipazione di tutti i motoclub della regione. Una tre giorni che probabilmente aveva invogliato i coniugi a visitare la Costiera Sorrentina. Gli agenti della Municipale hanno proceduto per tutta la mattinata con i rilievi sul luogo dell’impatto disponendo la chiusura del tratto di strada. Secondo i primi accertamenti inoltre, non ci sarebbe stato impatto tra la moto e l’auto che veniva verso Napoli. Da qui l’ipotesi che probabilmente la manovra della vettura che precedeva la moto ha colto di sorpresa Balli che ha poi perso il controllo del mezzo. Inoltre, come già confermato dai rilievi, la vittima, sbalzata dalla sella, è finita prima sul cruscotto del Suv e quindi lo schianto sull’asfalto. Gli agenti hanno infine disposto il sequestro della Bmw e del Suv. Nelle prossime ore i tecnici procederanno con le perizie che stabiliranno la velocità dei due mezzi al momento del drammatico incidente. Le perizie saranno determinanti per la ricostruzione della dinamica e accertare le responsabilità.

COLLE DEL SOLE

Ancora un incidente mortale nella notte di domenica intorno all’una e trena in cui è rimasto coinvolto un centauro. L’incidente è avvenuto lungo la via Prenestina tra via Modolo e via della Riserva Nuova. Gli agenti del VI gruppo sono incaricati delle indagini e stanno ricostruendo quanto avvenuto. Nello scontro sono rimaste coinvolte altre due automobili e la dinamica è ancora in fase di accertamento. Da quanto ricostruito fin qui, l’uomo bordo della moto, stava percorrendo il tratto tra via Modolo e via della Riserva Nuova quando si è scontrato con le altre due auto. Il motociclista, finito in terra, è morto sul colpo. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il 50 che, a causa del violentissimo impatto prima con le due auto e poi con l’asfalto, è morto sul colpo. Gli agenti hanno disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nello schianto e nelle prossime ore procederanno con le perizie. Per la vittima è stata disposta invece l’autopsia.