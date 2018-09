Giallo a Centocelle: accoltellato in strada mentre cammina

di Marco De Risi

Misteriosa aggressione a Centocelle. Uno straniero, ieri sera, è stato colpito da uno sconosciuto con due fendenti, ad un braccio e alla schiena. Il tentato omicidio si è consumato su un tratto di via Filippo Parlatore, intorno alle 20. Secondo quanto accertato dai medici, l’aggressore deve avere usato un coltello da cucina: così si giustificano i tagli profondi sul corpo della vittima.Il ferito è un cittadino romeno di 36 anni, incensurato, che è stato trasportato dal 118 all’ospedale Figlie di San Camillo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I medici gli hanno suturato le ferite ma non l’hanno dimesso: hanno stabilito per lui un ricovero a scopo precauzionale. E’ la polizia ad indagare su quello che, almeno per ora, sembra essere un vero giallo. Il ferito ha raccontato la sua versione dei fatti che, però, pare essere poco credibile. «Stavo camminando - ha detto la vittima alla polizia - quando un uomo, italiano, mi ha aggredito con un coltello». Gli inquirenti tendono a scartare che si sia trattato di un episodio di razzismo ma il ferimento potrebbe essere maturato in altri contesti. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere della zona.