Gessica Notaro e il matrimonio da sogno con Filippo Bologni: chi è la showgirl e attivista ospite oggi a Verissimo

Gessica Notaro, balzata agli onore della cronaca rosa dopo il matirmonio con il campione di equitazione Filippo Bologni, sarà ospite nella puntata di oggi di Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin in onda alle 16.30 su Canale 5.

Modella, showgirl e cantante, la Notaro diventa un personaggio pubblico dopo la dramamtica vicenda dell'aggressione con l'acido che le ha sfregiato il volto. Da allora si dedica alla sensibilizzazione su tematiche importanti come la violenza sulle donne e il reato di omicidio di identità.

Gessica Notaro, la biografia e gli eventi traumatici della sua vita

Gessica Notaro nasce a Rimini il 27 dicembre 1989 da padre calabrese e madre argentina. Ha due fratelli. La sua vita è costellata di eventi tragici e traumatici: il padre si spegne a causa di un tumore mentre uno dei due fratelli si toglie la vita nel 2011. Nel 2017, dopo l’aggressione con l’acido che le cambia per sempre il volto, diventa Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La Carriera

Esordisce la sua carriera nel mondo dello spettacolo con la vittoria, a soli 17 soli anni, di Miss Romagna; subito dopo, diciottenne, partecipa a Miss Italia 2007. Non vince ma continua la strada verso la notorietà partecipando a programmi come Quelli che il calcio e Ciao Darwin. Amante degli animali, diventa nel frattempo addestratrice di delfini al Delfinario della sua città, Rimini. Nel 2011 si presenta ad Amici di Maria De Filippi come cantante, tuttavia non giunge alla fase finale del talent di Canale 5. Nel 2016 un album in cui reinterpreta in versione latino americana alcuni brani famosi: pubblica così "Hello". Nel 2017, in seguito all’aggressione con l’acido perpetrata dall’ex fidanzato, pubblica l’album "Gracias a la vida". Dopo la ripresa, Gessica Notaro inizia ad impeganrsi come attivista per sostenere progetti e associazioni in favore delle donne, contro la violenza di genere e si batte per la sensibilizzazione verso il reato di omicidio d’identità. Nel 2018 Milly Carlucci la vuole a Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Stefano Oradei. Prende inoltre parte fuori concorso ad una serata del Festival di Sanremo 2020 dove canta in coppia con Antonio Maggio e nel 2021 è ospite di Domenica In.

L'ex fidanzato violento e la rinascita

Durante il periodo in cui lavora come addestratrice al Delfinario di Rimini conosce Edson Tavares: i due si fidanzano ma presto lui comincia a mostrare un’indole violenta, tanto che Gessica decide di lasciarlo e lo denuncia. Ma il 10 gennaio 2017 viene aggredita con l’acido sotto casa sua a Rimini, riportando ustioni di terzo grado e la perdita di un occhio, nonché numerosi interventi chirurgici. L’aggressore viene condannato in primo grado a 18 anni di reclusione, ridotti a 15 anni in appello. Ristabilitasi, inizia una battaglia per il riconoscimento del reato di omicidio di identità, si espone mediaticamente per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne e diventa simbolo nazionale di coraggio e resilienza. Dal 2018 al 2019 si lega al cubano Allen Esposito Linares, poi nel 2020 ufficializza la storia con Filippo Bologni, classe 1994, carabiniere e campione di equitazione. Proprio grazie alla comune passione per i cavalli che i due si conoscono alla Fiercavalli di Verona: intrecciano un legame importante fin da subito e nel novembre 2022 lui la chiede in sposa.

Le nozze con il campione di equitazione Filippo Bologni

I due si sono sposati lo scorso 18 settembre nella location da sogno di Venaria Reale, una reggia con 80mila metri quadri di edificio monumentale e 60 ettari di Giardini in provincia di Torino. Gli sposi hanno lasciato i giardini della Reggia a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi: una festa in cui a farla da protagonista è stato il romanticismo, a partire dalle decorazioni floreali dominate dal bianco e dal look di lei, sensuale e raffinata, sembrava avvolta in una nuvola bianca con l’abito di Atelier Emé con profondo scollo a cuore e corpetto di un pregiato pizzo.

Gli Swarovski a illuminare e la gonna ampia, manicotti ricamati e velo lunghissimo completavano il look. Lo sposo ha invece scelto una mise che ricorda lo stile di un fantino, con tanto di stivali, ma sempre con tonalità chiare.