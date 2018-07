Il professor Franco Mandelli è morto a 87 anni. Il luminare nella cura delle leucemie ha lasciato un grande vuoto non solo nei cuori dei suoi familiari, ma anche in quelli delle persone che ha salvato durante la sua lunga carriera medica.Tanti i messaggi di cordoglio dei suoi pazienti, che condividono ricordi e parole utili a delineare il profilo di un professionista di grande umanità. «Addio prof Franco Mandelli...medico meraviglioso, a te devo la mia Vita. Ricordo ancora la tua mano che stringeva la mia in quel pronto soccorso ematologico...mi dicevi "tranquilla andrà tutto bene"», scrive una donna. «Conoscerla per me è stato un grande onore, persona semplice, amabile, innamorato del suo lavoro e sopratutto dei suoi pazienti», fa eco un'altra.