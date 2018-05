© RIPRODUZIONE RISERVATA

" ha pubblicato ildel momento in cui, l'uomo che ieri ha gettato la figlia 11enne daldell', si getta nel vuoto al termine di sette estenuanti ore in cui i soccorritori hanno fatto di tutto per convincerlo a non suicidarsi.La trasmissione tv Rai di Federica Sciarelli ha diffuso il filmato. Si vedono gli attimi drammatici in cui l'uomo si getta nel vuoto senza che i soccorritori possano fare nulla. Immagini che per la loro crudezza il Messaggero.it sceglie di non diffondere.Le «prime attività investigative svolte» hanno consentito di accertare che Fausto Filippone, il 49enne che domenica ha lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, da un viadotto dell'A14 a Francavilla al Mare (Chieti) e poi si è suicidato gettandosi nel vuoto, «non risultava esser affetto da patologie in genere ed, in particolare, da problemi psichici. Gli accertamenti svolti sinora hanno evidenziato che non esistevano problematiche di rilievo, o che possano giustificare i gesti compiuti, all'interno del nucleo famigliare». Lo riferisce una nota della Polizia.