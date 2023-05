Spresiano. Scoperto il cadavere di una donna in un'ansa del fiume Piave, a dare l'allarme un pescatore

SPRESIANO (TREVISO) - Macabro ritrovamento questa mattina, domenica 21 maggio, nel comune di Spresiano, in un'ansa del fiume Piave.

Un pescatore ha dato l'allarme dopo aver avvistato il corpo di una persona nelle acque non distanti dal viadotto autostradale. La vittima è una donna. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Trovare aiuto

Con "Sos Suicidi" chiunque può chiedere e ricevere supporto e aiuto psicologico per affrontare momenti di difficoltà che possono manifestarsi nel corso dell'esistenza. Ecco i numeri cui potersi rivolgere per ottenere aiuto in caso di bisogno, dalla semplice chiacchierata per alleviare un momento di solitudine al vero e proprio supporto psicologico per i casi più impegnativi: Telefono Amico Whatsapp al 345/0361628 Telefono Azzurro 1.96.96 Progetto InOltre 800.334.343 De Leo Fund 800.168.678. Telefono Amico Italia: 02 2327 2328 oppure via web a www.telefonoamico.net.