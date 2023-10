Parcheggia l'auto, si taglia le vene e cammina in mezzo alla carreggiata sulla A14: travolto e ucciso da un camion

MONTEMARCIANO - Il camionista se l'è trovato in mezzo alla strada all'improvviso e non ha potuto fare niente per evitarlo. Ma l'uomo che è stato travolto e ucciso questa mattina in A14 all'altezza di Montemarciano (Ancona) cercava la morte, ad ogni costo.

Il suo destino si è incrociato con un camionista che è passato proprio mentre l'uomo si trovava in mezzo alla carreggiata e lo ha travolto. Sul posto la polizia autostrade, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. La vittima è un uomo di 57 anni originario di Reggio Emilia, ma ancora non è chiaro il motivo del gesto. Autostrade per l'Italia ha subito segnalato 3 chilometri di coda tra Ancona Nord e Senigallia, nella corsia nord in direzione Bologna, che è stata smaltita nel giro di due ore.