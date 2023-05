Trento, i cadaveri di mamma e figlio sul greto del Noce ai piedi di un ponte: il bimbo aveva 4 anni Foto

TRENTO - I cadaveri di una donna e del figlio di 4 anni sono stati trovati sul greto del torrente Noce ai piedi del ponte di Mostizzolo in val di Sole. La madre Veronica Amistadi aveva 41 anni, era di Roncone, alta valle del Chiese.

Secondo una prima ricostruzione la mamma si sarebbe lanciata dal Ponte di Mostizzolo, a circa 90 metri di altezza dalle acque sottostanti, insieme al bambino. Indagano i carabinieri della compagnia di Cles.

Cadaveri scoperti in val di Sole

L'allarme è scattato questa notte, all'incirca era l'una, dopo che un automobilista aveva notato un'auto con le luci di posizione accese nei pressi del ponte. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati oltre ai carabinieri, i Vigili del fuoco di Trento, soccorso alpino, personale sanitario e l'elisoccorso. Ma solo alle prime luce di oggi, anche con l'aiuto di un elicottero e dei vigili del fuoco, sono stati individuati i cadaveri. L'identità della donna è stata ricostruita grazie ai documenti trovati sull'auto. Trovare i cadaveri nella forra è stato molto complicato ed è stato necessario coinvolgere anche gli specialisti del soccorso alpino.

Il ponte dei suicidi

Il ponte di Mostizzolo, a una cinquantina di chilometri del capoluogo, più volte ricostruito a partire dall'800, è purtroppo noto per i numerosi casi di suicidi: nel dopoguerra l'attuale versione in cemento armato con campata di quasi 600 metri e altezza di 90.Il ponte sovrasta una forra in cui scorre il Noce prima di immettersi nel lago di Santa Giustina. Il ponte stradale, che unisce la strada statale 43 della Val di Non con la strada statale 42 del Tonale e della Mendola, è affiancato dal ponte ferroviario della ferrovia Trento-Malé-Mezzana.

Trovare aiuto

Con "Sos Suicidi" chiunque può chiedere e ricevere supporto e aiuto psicologico per affrontare momenti di difficoltà che possono manifestarsi nel corso dell'esistenza. Ecco i numeri cui potersi rivolgere per ottenere aiuto in caso di bisogno, dalla semplice chiacchierata per alleviare un momento di solitudine al vero e proprio supporto psicologico per i casi più impegnativi: Telefono Amico Whatsapp al 345/0361628 Telefono Azzurro 1.96.96 Progetto InOltre 800.334.343 De Leo Fund 800.168.678. Telefono Amico Italia: 02 2327 2328 oppure via web a www.telefonoamico.net.