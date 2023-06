Uccide la moglie 47enne, poi si toglie la vita: omicidio suicidio a Rimini, i corpi trovati (due giorni dopo) dal figlio 16enne

Un uomo e una donna - marito e moglie - sono stati trovati senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di Via Gambalunga, in centro a Rimini.

Omicidio suicidio a Rimini, la prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione l'uomo, italiano sui 50 anni avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco verso la donna, una cittadina moldava, prima di rivolgere l'arma verso se stesso.

I corpi scoperti dal figlio

È stato il figlio adolescente a trovare i propri genitori morti. Secondo quanto si è appreso, aveva dormito a casa della fidanzata e al suo arrivo nello stabile, intorno alle 17.15, ha trovato la porta di casa chiusa e ha chiamato i genitori al telefono. Non ottenendo risposta, ha chiesto aiuto ad alcuni condomini per riuscire ad entrare nell'appartamento. Una volta entrato, la scoperta dei corpi senza vita dei due.

L'uomo aveva in mano la pistola

In mano all'uomo la pistola - regolarmente detenuta - usata, per uccidere la moglie 47enne e poi se stesso. Sul posto la polizia, gli uomini della Squadra Mobile, la Scientifica e il medico legale. Presente anche il sostituto procuratore, Annadomenica Gallucci che ha disposto l'autopsia dei corpi. In base al primo esame medico-legale la morte della coppia risalirebbe a due-tre giorni fa. Marito e moglie - entrambi incensurati - non avevano mai dato segni di inquietudine e non erano mai stati segnalati litigi che lascassero presagire a un simile epilogo.