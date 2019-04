Fiumicino, mega-rissa a colpi d'ascia per un video sui social: tre feriti

di Umberto Serenelli

Tre ragazzi feriti, parabrezza di una Fiat 600 spaccato e vetrina di un negozio in frantumi. E’ il bilancio di una mega-rissa tra dodici giovani di Isola Sacra-Fiumicino che si sono contrapposti per futili motivi prendendo spunto da un video di un ragazzo, con qualche chilo di troppo e estraneo alla vicenda, che aveva condiviso un filmato su Instagram. Via Valderoa, all’altezza del civico 155, è stato il teatro della guerriglia dove gli autori della brutta vicenda si sono scambiati colpi proibiti, dopo gli insulti e le offese sul social, che hanno costretto un 19enne ha ricorrere al Centro di cure primarie per medicare una ferita, inflitta con un’ ascia , che ha obbligato i sanitari a ricorre a alcuni punti di sutura.Non è andata meglio a un 25enne che ha riportato una lussatura alla spalla sinistra, mentre un 20enne ha fatto registrare una contusione alla nuca a seguito del lancio di una bottiglia. Alcuni testimoni hanno descritto l’accaduto con il volto segnato dalla paura soprattutto i clienti presenti nella cartolibreria “Sacart” a cui è stata sfondata la vetrina laterale con un pezzo di asfalto, sradicato dalla strada, che ha finito la sua corsa all’interno dell’esercizio. I pezzi di vetro all’interno del locale hanno danneggiato una fotocopiatrice e un computer.Con l’arrivo della polizia a sirene spiegate gli autori della rissa si sono dileguati e sul posto sono stati rinvenuti uno sfollagente, un blocco di asfalto, la riproduzione di una pistola Beretta modello 92, priva di tappo rosso, completa di caricatore ed una mazza da baseball in metallo. Dalla ricostruzione degli agenti del commissariato di Fiumicino città, diretti dalla dirigente Lucia Franchini, è stato accertato che la rissa si è accesa dopo una lunga serie di commenti negativi sul filmato un robusto giovane che calcia un pallone in rete.Al termine dell’indagine gli investigatori hanno “segnalato” 8 persone di Isola Sacra all’Autorità giudiziaria per “rissa e detenzione di strumenti atti a offendere”. I poliziotti sono ora al lavoro identificare altri quattro giovani che hanno partecipato al litigio e sono fuggiti con l’arrivo della polizia.