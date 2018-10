Fiumicino, trovato il cadavere di Maria: ferite sul viso. Il marito aveva scritto su Fb: «Aiutatemi»

di Mirko Polisano

quanto si apprende, sono state trovate ferite e al momento gli investigatori, pur non escludendo alcuna pista, propendono per cause non accidentali.

Il corpo aveva il volto riverso nell'acqua. Sono intervenuti la polizia, carabinieri vigili del fuoco e sommozzatori.

E' di Maria Tanina Momilia il cadavere trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza: sul volto, secondoIl riconoscimento è avvenuto alle 13.20 da parte del fratello.