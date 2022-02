Enzo Ventimiglia morto in un incidente per evitare un cane: fu tra i primi soccorritori di Rigopiano

Lutto in Abruzzo: cordoglio infatti per la scomparsa di Enzo Ventimiglia viene espressa dall'assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris. Ventimiglia era stato tra i primi soccorritori a giungere sul posto della valanga che nel 2017 travolse il resort di Rigopiano: il 31enne è morto stanotte in un incidente automobilistico nella Marsica.

APPROFONDIMENTI IL CASO Rigopiano, 29 morti senza giustizia: il processo deve ancora partire L'INCHIESTA Rigopiano, da una perizia svolta sulle responsabilità:... SICILIA Militare eroe salva due ragazzi e annega: ritrovato il corpo in mare... ABRUZZO Rigopiano, prosciolto l'ex capo della mobile: tentò il... PRIMA E DOPO Il Rigopiano da rifugio a resort: ecco com'è cambiato in...

Da una prima ricostruzione sembra che il giovane nel tentativo di non investire un cane che attraversava la strada, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro il palo. L’animale è stato rinvenuto morto sul luogo dell'incidente.

Rigopiano, 29 morti senza giustizia: il processo deve ancora partire

Rigopiano, prosciolto l'ex capo della mobile: tentò il suicidio per le accuse

«Ci lascia un giovane appassionato di montagna, impegnato anche nel Soccorso alpino», afferma Liris, «un esempio per i suoi coetanei e per i più giovani considerando che ha dedicato l'intera esistenza al prossimo. Fu anche tra i soccorritori ad arrivare per primi a Rigopiano dopo la tragedia della slavina che travolse l'albergo e tra i soccorritori dei quattro escursionisti rimasti per giorni sotto una valanga del Monte Velino».

«Oggi è una giornata triste per l'intera comunità abruzzese, e non solo per la sua Magliano», aggiunge l'assessore. «Ai suoi cari, i genitori, la sorella e la compagna Ilenia, giungano le più sincere condoglianze», ha detto Liris.