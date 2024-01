Abusi sui chierichetti del Papa, don Martinelli condannato a 2 anni e 6 mesi. ​«Ribaltata sentenza di primo grado»

«Oggi la corte di appello ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha condannato a 2 anni e 6 mesi don Gabriele Martinelli», ex allievo del Preseminario Pio X.

La sentenza

«Per noi si tratta di una sentenza storica», afferma Sgrò. «Dopo tanti anni non solo sono stati riconosciuti i fatti ma anche evidentemente il patimento e il dolore finalmente del mio assistito che ha potuto avere giustizia». La vicenda è quella degli abusi al Preseminario San Pio X, che ospita i chierichetti del Papa, ma legato alla diocesi di Como che gestisce l'istituto attraverso l'Opera don Folci. Il processo d'appello ha visto oggi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna di don Gabriele Martinelli a due anni e mezzo di reclusione per corruzione di minore. Nel processo di primo grado erano stati prosciolti sia don Martinelli, allora accusato di violenza sessuale, sia don Enrico Radice, ex rettore del Preseminario, accusato di favoreggiamento. I fatti oggetto del processo sono avvenuti tra il 2007 e il 2012, ai danni di L.G., compagno di 7 mesi più giovane di don Martinelli. È la prima volta che in Vaticano viene pronunciata una condanna per abusi commessi nello stesso territorio vaticano.