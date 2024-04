Dimesso dall'ospedale, muore un mese dopo a 49 anni. Il ristoratore Mirco Cappelletti era padre di 4 figli

È stata la mamma Esterina a trovarlo senza vita nel suo letto la mattina di Pasquetta. Mirco Cappelletti, tortoretano di 49 anni, noto per le varie attività nel settore della pesca, gestiva con la madre il famoso ristorante del porto, ubicato all’ingresso del molo nord. Era senza vita e molto probabilmente stroncato da infarto.

Racconta la mamma che qualche giorno prima aveva avvertito dei dolori a un braccio, ma non aveva voluto fare ricorso i sanitari dell’ospedale.

Cosa è successo

Da quello che si è appreso, il mese scorso sarebbe stato ricoverato per accertamenti all’ospedale di Sant’Omero, ma sarebbe stato dimesso senza che fosse stato diagnosticato nulla di preoccupante per cui era tornato alla normale attività lavorativa. Sono stati inutili i tentativi di rianimarlo del 118 che nel frattempo erano stati avvertiti. Lascia la mamma Esterina e figli Francesca, Fabio, Sara e Martina. La scomparsa ha colpito profondamente sia Tortoreto che Giulianova mettendo in luce l’unità e la solidarietà tra i residenti e gli amici sui quali poteva contare per il suo carattere schietto e solare.