«E' il diavolo che mi dice di uccidervi»uomo di 42 anni minaccia moglie e figli con un coltello. Era completamente fuori di sè, in preda ai fumi dell'alcol e solo l'intervento tempestivo degli agenti del commissariato di Atri (Teramo) ha impedito che la situazione potesse degenerare.



E' la sintesi, di un ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia che era andato in scena qualche giorno fa in un'abitazione di Atri. Le urla disperate che arrivavano da quell'appartamento avevano spinto i vicini a chiedere l'intervento della polizia. Gli agenti intervenuti, dopo aver riportato la calma, avevano ascoltato la moglie del 42enne riuscendo a ricostruire una storia di violenze, sia fisiche che psicologiche, che vedevano protagonista il marito soprattutto quando rientrava in casa in preda ai fumi dell'alcol.



Come raccontato agli agenti dalla vittima, gli episodi nell'ultimo periodo si stavano facendo sempre più preoccupanti anche perché, secondo quanto raccontato dalla vittima, in famiglia recentemente erano sorti problemi economici e il marito aveva iniziato ad abusare sempre di più di sostanze alcoliche che lo avevano profondamente cambiato. Per l'uomo è scattata quindi una denuncia per maltrattamenti in famiglia e, contestualmente, i poliziotti avevano inviato una dettagliata informativa all'autorità giudiziaria grazie alla quale il pm, Enrica Medori, è riuscito a ricostruire in tempi brevissimi l'intera triste vicenda, potendo anche contare su altre testimonianze fornite da parenti e vicini di casa. Così, nella mattinata di ieri, il gip del tribunale di Teramo ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per l'uomo che ora dovrà anche mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla moglie e dai figli. Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA