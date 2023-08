Detenuto finisce in coma con una frattura alla testa. La moglie: «Voglio sapere cosa gli è successo»

Un nuovo caso nelle carceri italiane. Il 51enne Corneliu Maxim era detenuto in quello di Sanremo, poi è stato ricoverato in coma nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con contusioni e una frattura alla testa che gli è costata un delicato intervento.

La moglie dell'uomo - che ha scattato e pubblicato anche una foto del marito disteso nel letto d'ospedale - chiede verità: «Voglio sapere perché mio marito è in fin di vita, voglio capire cosa è accaduto in carcere», le parole riportate da Repubblica.

L'esposto della moglie

Depositato un esposto nella cancelleria della procura di Imperia un esposto. «Ho letto l’esposto e ci stiamo documentando, naturalmente attendiamo l’esito degli accertamenti della procura prima di trarre delle conclusioni», ha detto Doriano Saracino dell'ufficio del Garante regionale dei detenuti. Maxim è entrato nel carcere di Valle Armea alla fine dello scorso giugno, per il reato di furto. Moglie e figlia potevano andare a trovarlo per colloqui di sessanta minuti.

Visto che era privo di conoscenza alla donna è stato chiesto di firmare il modulo per il consenso alla donazione autologa di tessuto muscolo scheletrico finalizzato appunto all’operazione alla teca cranica. Daniela ha provato a domandare ai medici cosa fosse accaduto al marito, ma nessuno ha voluto o potuto darle spiegazioni. Se non rivolgersi ad un legale per procedere in via formale.