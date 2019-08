Derubano un turista con il trucco della foratura della gomma: 9 mila euro di bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una banale foratura ad uno pneumatico, pochi istanti di distrazione ed ecco sparire lo zaino con contanti e preziosi. Usando il trucco della foratura della ruota dell'auto, due malviventi sono riusciti nei giorni scorsi a derubare un turista che, con la sua famiglia a bordo di un auto, stava dirigendosi in via Crescenzio a. L'uomo, ad un certo punto accorgendosi di aver forato la ruota dell'autovettura, in piazza Adriana, è stato costretto ad accostare e fermarsi.A quel punto ihanno messo in atto la: mentre la vittima veniva distratta da uno dei due, avvicinatisi a bordo di uno scooter, l'altro complice si appropriava di uno zaino poggiato sul sedile posteriore con la scusa di fornire aiuto per scaricare le valige e montare la ruota di scorta. All'interno un orologio di pregio, diverse carte di credito e 9mila euro in contanti. In poco tempo il turista si è accorto che lo zaino non era più nell'auto, ma purtroppo l'uomo ed il suo complice si erano già allontanati a bordo dello scooter.