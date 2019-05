Dado, il comico aggredito dall'ex della figlia: «Ho scelto di denunciare ma ora sono preoccupato» Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabriele” Pellegrini, il comico aggredito dall’ex fidanzato di sua figlia, minorenne, interviene a Domenica Live per raccontare l'aggressione subita settimane fa. Il ragazzo gli avrebbe rotto il setto nasale. «Ho deciso come professionista di mettere la faccia su una roba del genere perché penso serva a me, a mia figlia, alla mia famiglia ma anche a livello sociale. Sono preoccupato di quello che sta succedendo», spiega il comico e attore.«Quando vivi una cosa del genere dall'interno ti rendi conto che è tutto uno scaricabarile. Non è possibile che in Italia le cose le debbano risolvere le Iene, il Gabibbo e Barbara d’Urso». Dado prosegue poi raccontando che l’atteggiamento aggressivo del ragazzo proseguiva già da sette mesi, con sei denunce fatte ai carabinieri.«In sette mesi ha insultato mia figlia, minacciata di morte, diffamata sui social, le ha spaccato gli occhiali , le ha augurato un cancro al pancreas subito dopo il funerale della nonna (mia madre morta proprio dello stesso male), minacciato mia moglie dicendo che c'era in atto una spedizioni punitiva nei confronti di mia figlia che solo lui poteva fermare. Parlo con il padre che mi dice che non bisogna buttare benzina sul fuoco per un "linguaggio poco urbano" da parte del figlio e che le chat con le minacce si possono falsificare quindi per lui è mia figlia che si minaccia da sola».