Cristina Maccabei travolta e uccisa dal treno per salvare la sua cagnolina: aveva 45 anni, lascia un figlio piccolo

È stata ritrovata Eva, la cagnolina di Cristina Maccabei, la donna di 45 anni originaria di Trevi, in Umbria, morta investita da un treno alla stazione di Porto d’Ascoli sabato 30 settembre alle 12,30 circa.

Morta Yuki, cagnolina di 4 anni del soccorso alpino: caduta in una scarpata mentre cercava un disperso. «Per noi era una collega»

Porta il cane alla toelettatura, quando torna lo trova morto strozzato dalla catena. Padrone disperato: «Destino orribile»

La 45enne infatti, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe finita sotto il treno per riprendere il proprio cane ed evitargli la fine purtroppo capitata a lei. La donna lascia un figlio in giovane età. È l’associazione L’amico fedele di San Benedetto a comunicare la notizia: «Dopo 13 giorni di ricerche... ieri sera Eva è stata ritrovata... Ci sono volute due settimane ma alla fine la piccola è tornata fra le braccia di chi non ha perso mai la speranza. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete aiutato con condivisioni e segnalazioni. Grazie ai familiari e agli amici della proprietaria di Eva».