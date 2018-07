Il presunto investitore di Georgescarica la colpa sull'attore: «Ero fermo al centro della carreggiata pronto a svoltare alla mia sinistra quando sono sopraggiunte due moto: la prima ha evitato l'urto, la seconda mi è», dice all'Ansa Antonello Viglino, l'uomo alla guida dell'auto contro cui si è schiantato Clooney con la sua moto.LEGGI ANCHEL'automobilista di 67 anni di Nuoro, ieri, sulla statale 125 nei pressi di Loiri Porto San Paolo, era alla guida della Mercedes station wagon contro la quale si è schiantato in moto George Clooney, in Gallura per le riprese di Catch 22.