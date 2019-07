Dopo aver adescato un 15enne del posto, spacciandosi per un professore universitario ed ex militare, lo aveva fatto entrare in casa sua dicendo di essere un conoscente del nonno e che gli avrebbe trovato un lavoro. Ottenuta così la fiducia del ragazzo, gli incontri sono diventati sempre più frequenti fino a che l'uomo, a volte anche dietro minaccia, ha sistematicamente abusato del ragazzo. Almeno tre mesi di abusi e vessazioni, fino a quando la vittima ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri.È successo a Ciampino, dove un 72enne di zona è stato arrestato dai militari di Ciampino con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di un minorenne, notificandogli un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri. Dall'inizio dell'anno i carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno indagato sull'anziano che, in più circostanze, aveva costretto il 15enne a compiere e subire atti sessuali. Durante la perquisizione è stato anche sequestrato materiale informatico che verrà fatto analizzare.