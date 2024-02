(LaPresse) La Polizia di Stato di Verona e la Guardia di Finanza scaligera hanno eseguito otto ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, violenza sessuale aggravata, truffa, ricettazione e detenzione di armi clandestine: reati commessi, anche in forma associativa, nel veronese ed in altre province del Nord Italia, tra agosto del 2021 ed aprile del 2023. Sei degli indagati sono finiti in carcere, gli altri due ai domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 13:14

