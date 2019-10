Sara Aiello, dubbi sulla morte. «Il marito l'ha filmata per 8 minuti». Ira dei fratelli in studio

di Silvia Natella

, 36 anni e madre di due bambine, respira male, rantola, non ha la forza di chiedere aiuto. Non ci sono dubbi dal filmato finito nelle mani degli inquirenti che stia per morire. A riprendere la sua agonia, come spiega?, è stato il marito . I fratelli di Sara lanciano un appello ai microfoni della trasmissione di Rai Tre affinché si scopra cosa è successo alla donna. La sua perdita ha causato anche la morte della madre, scomparsa quest'estate per il dolore. Chi l'ha Visto mostra solo un frame del video ritenendo opportuno non mandare in onda le immagini scioccanti. Nel servizio un cronometro segna la durata del filmato. L'uomo ha ripreso la moglie morente per per più di otto minuti e senza chiamare i soccorsi. Alla fine le ha misurato la pressione e ne ha constatato il decesso.Sara apparteneva a una famiglia di imprenditori di alta sartoria. Nell'ultimo periodo era cambiata, aveva degli svenimenti e aveva contrasti con il marito. «Mio cognato era possessivo», spiega uno dei fratelli. La famiglia è venuta a conoscenza dell'esistenza di questo video settimane dopo la sua morte.A rendere la storia ancora più agghiacciante è il parere dei consulenti di parte. Gli esperti incaricati dalla famiglia ipotizzano che una morte del genere sia causata da un avvelenamento da cianuro di potassio, uno dei veleni più pericolosi., è l'appello dei fratelli.