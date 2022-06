Casamonica, spaccio e soldi in contanti: arrestate a Roma tre donne appartenenti al clan

Blitz nella Capitale. La polizia ha arrestato tre donne ritenute appartenenti al clan dei Casamonica, il gruppo criminale attivo nella zona est di Roma. Fermato anche un 19enne che avrebbe legami con la famiglia Bevilacqua. I quattro sono stati bloccati in via Raffaele Garofalo, in zona Romanina, lo scorso 3 giugno per detenzione ai fini di spaccio e due di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale. Per una delle donne è stato disposto anche il Daspo urbano.

APPROFONDIMENTI ROMA Casamonica derubato a Roma, portata via la sua bicicletta elettrica... LATINA I Casamonica e le cene di lusso senza pagare, tre arresti:... ROMA Roma, rissa al pub nel party dei Casamonica: «Conosco quelli... ROMA Ostia, fuochi d’artificio per la morte del boss... ROMA Roma, aiuti ai Casamonica per condonare le loro ville: arrestati i... ROMA Clan Casamonica, gli interni delle villette demolite (foto Andrea... IL BLITZ Roma, a Ostia sgomberate le case occupate dal clan Spada Di Silvio IL FOCUS Roma, lo spaccio dopo Diabolik. Il nuovo “sistema” dei... ROMA Gli interni delle ville dei Casamonica: cavalli d'oro e affreschi

I Casamonica e le cene di lusso senza pagare, tre arresti: «Dateci voi i soldi, siamo dei clan»

Casamonica derubato a Roma, portata via la sua bicicletta elettrica da circa 2.000 euro

Grazie a diverse perquisizioni domiciliari e personali sono stati trovati e sequestrati dagli investigatori 120 grammi di cocaina, 12 grammi di hashish e 1.500 euro. I quattro sono stati processati per direttissima.