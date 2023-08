Palermo, il minorenne torna in carcere. Angelo e gli altri, che ruolo hanno avuto nello stupro? Quali sono i punti da chiarire? Cosa sappiamo

Non possono più stare in quel carcere i ragazzi accusati dello stupro dello scorso 7 luglio a Palermo. L'entropia informativa attorno a quella violenza di gruppo consumata al Foro Italico su una diciannovenne, ha varcato le porte delle celle.

Anche lì è arrivata la notizia di sette ragazzi appena maggiorenni che si sono avventati su una ragazza: uno di loro ha tirato fuori il cellulare e si è messo a registrare la scena. Sembra che gli altri detenuti abbiano stigmatizzato esplicitamente questa storia. Al punto che potrebbero cambiare le cose ora e i ragazzi potrebbero essere trasferiti in un altro istituto.

Palermo, il minorenne torna in carcere

Sei ragazzi su sette indagati per stupro sono stati raggiunti da una misura cautelare in carcere. Il settimo, il più piccolo, aveva sostenuto l'interrogatorio e aveva convinto il giudice a meritarsi una misura più leggera. Perciò era stato scarcerato per resipiscenza. Aveva trovato accoglienza in una comunità. Però i magistrati che indagano sul caso non erano d'accordo con questa decisione e perciò hanno fatto ricorso. Ci sono dei dettagli a carico di questo giovanissimo indagato che compromettono la sua situazione e oggi è arrivata la decisione: il ragazzo è tornato il carcere.

Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un aggravamento della misura cautelare che nei giorni scorsi il Gip gli aveva revocato, affidandolo a una comunità e sostenendo che il giovane avesse compiuto una «rivisitazione critica» del suo comportamento.

La Procura dei Minorenni, che aveva già impugnato la scarcerazione, infatti ha chiesto l'aggravamento della misura cautelare a un gip diverso da quello che aveva disposto la liberazione del minore. Secondo quanto si apprende nel corso delle indagini sarebbero emersi elementi che avrebbero aggravato le esigenze cautelari a suo carico.

Perché gli indagati vogliono essere trasferiti

Le notizie sono penetrate anche nel carcere palermitano di Pagliarelli al punto che i sei indagati sono guardati a vista anche lì. E i vertici del penitenziario hanno chiesto ufficialmente che vengano trasferiti.

Il direttore del carcere ha scritto una relazione in cui spiega che non possono più stare in quel carcere. Traferirli è necessario per «prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza» dell'istituto.

Stupro di Palermo, il video dell’orrore in un telefono nascosto sottoterra

Stupro di Palermo, indagati e ruoli nella violenza

Gli stessi ragazzi rinchiusi in carcere si sono accorti del clima incandescente fuori e dentro le celle. Parlando con i loro avvocati hanno chiesto anche loro di poter avere la possibilità di lasciare quell'istituto per andare altrove, in un posto dove l'eco di quelle atrocità sia un poco più sfumato e dimenticabile.

I sei arrestati sono Angelo Flores, Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone.

Angelo ha 23 anni e sarebbe il regista, cioè il ragazzo che avrebbe filmato la violenza sessuale senza prendere parte. C'è di più, secondo la Procura ha ispirato lo stupro. Lui era amico della vittima: si conoscevano. Nel video si sentirebbe la sua voce che la intima a stare buona, a non lamentarsi. È il suo nome che la ragazza fa agli investigatori dopo essere arrivata sconvolta al pronto soccorso.

Che i due si conoscessero lo conferma anche il fidanzato della vittima. Il Corriere della Sera riporta che la vittima aveva rifiutato in passato Angelo. Lo stupro di gruppo rappresenterebbe la vendetta criminale di Angelo?

Stupro di Palermo, chi diffonde il video rischia 6 mesi di carcere e sanzioni anche di 50mila euro

Certo è che lei si fidava di lui se a un certo punto gli ha rivolto una domanda piena di paura: «Gli ho detto: mi fai stare sola con questi, sei pazzo?», riporta il Corsera.

Angelo ha organizzato la serata apposta? Ha filmato la violenza e ha coinvolto tutti gli altri? È lui infatti che fa i nomi degli altri stupratori ai carabinieri, è lui che mostra loro il video in cui si preoccupa di essere didascalico qualora non si capisse ciò che sta avvenenendo. Preme Rec e dice: «Questo è uno stupro di gruppo», e poi ancora: «Erano 100 cani su una gatta».

