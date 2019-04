Buste sospette a Lavazza, Ferrero e Vergnano. «Soldi o inquiniamo il caffé»

Una busta sospetta è stata recapitata alla Lavazza. all'interno una lettera con una richiesta di soldi per non inquinare il caffè. È questo, secondo quanto si apprende, il messaggio contenuto inviato oggi al quartier generale della Lavazza a Torino. Il testo della lettera, spedita dal Belgio, è scritto in inglese. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi e, al momento, sembrano escludere la pista anarchica.

Sette dipendenti dell'ufficio posta della Nuvola, l'head quarter dell'azienda del caffè, sono stati trattenuti in isolamento. Secondo quanto si apprende, la lettera non sarebbe come quelle indirizzate alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, e al capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6, Alessandro Sciretti. All'interno c'era infatti una lettera scritta in inglese e una bustina di plastica con della polvere verde, che è stata consegnata all'istituto Zooprofilattico per le analisi.