Brindisi, 22enne morto investito da un furgone: stava attraversando a piedi la superstrada

Un ragazzo di 22 anni è morto sul colpo stamattina alle 4 dopo essere stato investito mentre si camminava sulla carreggiata della super strada Bari-Brindisi poco prima dello svincolo per Fasano, in provincia di Brindisi.

Il conducente del furgone Fiat Ducato, A. C., 56 anni, diretto al vicino centro ortofrutticolo, non ha potuto evitare l'impatto. Ancora sconosciuti i motivi per i quali il pedone, G.D. si trovasse sulla carreggiata.

APPROFONDIMENTI TECNOLOGIA Obbligati a Crescere, "Il domani dei giovani di oggi": il... LA MAPPA Puglia, sfuma la zona gialla. Sardegna arancione. Valle d'Aosta... ECONOMIA Turismo, boom di prenotazioni per località di mare PUGLIA Andria, armi nascoste sotto a una botola sigillata dentro una... REGIONI Zona gialla Puglia, arancione Sardegna, Sicilia e altre tre: domani...

Sono in corso ulteriori accertamenti della Sezione della Polizia Stradale di Brindisi intervenuta sul posto. Stando ai primi accertamenti da parte degli agenti, il 22enne, dopo aver scavalcato il guard rail, avrebbe all'improvviso, e per ragioni al centro di indagini, occupato una delle corsie della statale 16.

L'incidente è avvenuto a pochi metri dal punto dove venerdì scorso hanno perso la vita i due anziani fratelli di Alberobello (il 75enne Domenico Girolamo e l’80enne Paolantonia Girolamo) travolti con la loro auto mentre, contromano, viaggiavano lungo la statale.

Roma, si ribalta trattore: muore schiacciato a 58 anni. La tragedia a Palombara Sabina