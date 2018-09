Bimbo di sei mesi cade dal letto e muore sul colpo, tragedia in vacanza

di Giovanni Camirri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere una vacanza di gioia trascorsa in, ma s’è trasformata in una tragedia che, per un incidente assurdo, ha cancellato la piccola vita di un angelo di appena 6 mesi. E’ accaduto giovedì sera a. Una giovane coppia tedesca aveva scelto la ringhiera dell’Umbria per trascorrere la villeggiatura in serenità insieme al figlioletto. Tutto, stando alla ricostruzione della tragedia, scorreva regolarmente. In un lampo la serenità è divenuta tragedia. Il piccolo angelo è scivolato dal lettino dove si trovava. Un movimento brevissimo che non gli ha lasciato alcuno scampo. E’ stato chiesto l’intervento del 118, ma per il bimbo di 6 mesi non c’è stato nulla da fare.Non appena i genitori del piccolo si sono resi conto della tragedia hanno fatto scattare i soccorsi. L'abitazione dove la famiglia era in vacanza è stata raggiunta dal 118 e dai carabinieri della Compagnia di Foligno e da quelli della Stazione di Montefalco. I contorni, ormai drammaticamente irreversibili, sono apparsi chiari sin da subito. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del piccolo angelo. La morte del bimbo di 6 mesi ha gettato tutti in un profondissimo dolore. Un dolore che muove dal fatto che non si riesce a dare un perché a quanto è accaduto giovedì sera a Montefalco. Un incidente assurdo che s'è articolato in uno scivolamento dal letto che è risultato fatatale al piccolo. Dell'acacduto è stata data informazione, come accade da prassi in questo tipo di situazioni, all'autorità giudiziaria che dovrà procedere con le successive decisioni del caso. C'è infatti da capire se verrà o meno disposto l'esame autoptico. Esame che potrebbe risultare definitivamente esaustivo rispetto alla ricostruzione delle esatte cause di morte del piccolo. E sicuramente potrà servire a capire in via definitiva anche la dinamica che ha determinato la tragedia. L'unica certezza è la tragedia che ha cancellato una piccolissima vita e il dolore senza confini che ha colpito la giovane coppia intorno alla quale s'è stretta la comunità montefalchese.