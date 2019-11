Auto attraversa il ponte ciclopedonale di legno. Inseguita, riesce a fuggire

di Azzurra Marcozzi

Come se non bastassero le critiche condizioni in cui si trova il ponte in legno ciclopedonale sul Tordino, ieri mattina a tentare di dargli la botta definitiva ci ha pensato una macchina. Per fortuna non è a caduto niente di quello che sarebbe potuto succedere, anche se le verifiche dopo il transito sono state fatte solo sulla superficie del ponte e non al di sotto. Una Punto di colore scuro, incurante della presenza di pedoni e ciclisti, è transitata sul ponte (cosa che non sarebbe mai stata segnalata in passato) e lo ha attraversato tutto. L’auto è salita dal lato Giulianova e dopo aver percorso la struttura, è ridiscesa tranquillamente nella parte confinante di Cologna Spiaggia.L’allarme è stato dato sia dalla Guide della Riserva Borsacchio che dagli amici del parco dell’Annunziata con il presidente Sandro Brandimarte. L’auto è stata fotografata ma al momento le immagini non lasciano intravvedere il numero di targa. Gianni Bonaduce ha tentato, con il suo passo d’atleta, di raggiungere il mezzo ma non ce l’ha fatta. Tantissime le proteste che ci sono state al momento e dopo quando si è sparsa la notizia.