Artena, cadavere con ferite alla gola trovato in strada. Un altro omicidio alle porte della Capitale

Nuovo omicidio alle porte della Capitale. Dopo l'accoltellamento fatale per un giovane pugile ad Anzio, nella notte è stato rinvenuto un cadavere con evidenti ferite da taglio alla gola ad Artena. Il corpo è stato ritrovarto riverso in strada in via di Casa Colonella, stradina del piccolo comune.

Omicidio ad Artena

Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe tra 25 e 30 anni, sarebbe di nazionalità albanese. Non sono ancora state note le generalità, l'uomo era sprovvisto di documenti al momenti del ritrovamento. Sull'episodio indagano i carabinieri di Colleferro. Al momento la pista più accredita è quella dell' omicidio: il sospetto è che sia stato ucciso con delle coltellate alla gola probabilmente dopo una lite avvenuta a casa di connazionali in zona.

Le indagini

I pm di Velletri hanno avviato un fascicolo di indagine per omicidio e i carabinieri stanno ascoltando testimoni e verranno acquisiti anche i video delle telecamere presenti nella zona. Gli investigatori sono al lavoro per identificare la vittima.