Andrea Purgatori, disposta la perizia sulle cause della morte: quattro medici indagati per omicidio colposo

Nuovi sviluppi deI caso della morte di Andrea Purgatori. Il Tribunale di Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, una perizia per accertare le cause della morte del giornalista, deceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento sono indagati per omicidio colposo quattro medici. I periti avranno novanta giorni di tempo per concludere i loro accertamenti. Nei quesiti posti agli specialisti si chiede, inoltre, di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l'infezione cardiaca.

Andrea Purgatori, «nessuna metastasi al cervello». Quattro medici indagati, nuovi accertamenti

Gli indagati

La decisione del Gip di Roma arriva dopo la denuncia dei familiari del giornalista per chiarire cosa abbia causato in poche settimane il decesso di Andrea Purgatori e se ci siano stati errori sia nella diagnosi che nelle cure effettuate.