Ancona, bambina di 8 anni azzannata da un rottweiler: operata d'urgenza

Una bambina di 8 anni è stata azzannata alle gambe da un rottweiler mentre giocava a casa di un'amichetta. Un attacco improvviso dal quale la piccola non è potuta scappare. Soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Salesi di Ancona la bimba ha subito un'operazione durata 5 ore e adesso è fuori pericolo. Il terribile episodio è avvenuto la scorsa settimana a Montemarciano nell'Anconetano.

Secondo quanto ricostruito, il rottweiler era in casa di una amica, che la piccola era andata a trovare. Il molossoide l'ha addentata alle gambe, in particolare ad un polpaccio, procurandole vari ferite tanto gravi da richiedere un intervento chirurgico all'ospedale materno infantile. La diagnosi dei sanitari per la bambina è di 30 giorni di prognosi: dopo una prima permanenza al Salesi ora sta affrontando il decorso post operatorio a casa. La famiglia si è affidata ad un legale per capire come procedere e preparare una denuncia. Dopo l'episodio erano intervenuti i carabinieri che hanno proceduto d'ufficio. Il cane è stato sequestrato dall'Azienda sanitaria unica regionale (Asur).