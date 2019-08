Contromano in via Veneto per aggirare la Ztl: ​nel furgone alimenti senza cella frigorifera

E' andato contromano su via Veneto pur di aggirare le telecamere della Ztl. Fortunatamente è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale: i vigili hanno intimato lo stop a un autocarro Fiat Doblò mentre percorreva via delle Quattro Fontane.LEGGI ANCHE....> Tridente, i varchi Ztl non fermano gli scooter: 500 multe al giorno L'autista un italiano di 60 anni non solo ha compiuto una grave infrazione stradale, ma nel furgone aveva 20 chilogrammi di alimenti in una cella frigorifera guasta e quindi con temperature non adatte alla conservazione dei cibi. Il conducente ha provato a giustificarsi dicendo che il cliente, un ristoratore del centro di Roma, aveva estrema fretta e necessità.Il personale della ASL di zona ha constato le pessime condizioni igieniche del vano di carico e ha ordinato la distruzione degli alimenti, in quanto alterati nelle caratteristiche per il consumo. Il furgone è stato sequestrato.