Rocco Casalino al giornalista del Foglio: «Adesso che chiudete che fai?», è polemica. Lui: «Era solo una battuta»

«Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Non conta nulla... Perché esiste?». Sono le parole con cui Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e del M5S, avrebbe detto giovedì pomeriggio a Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Parole che hanno scatenato una lunga polemica.



Dopo l'articolo apparso sul Foglio, Casalino è dovuto tornare sul tema. «Chi mi conosce sa bene che sono solito fare battute. E una battuta era anche quella rivolta al giornalista del Foglio in un momento informale di festeggiamenti per i vitalizi». Aggiugendo: «Sono certo che Salvatore Merlo ne fosse ben consapevole, considerando che ho specificato anche con lui che stavo scherzando. Credo fortemente nella libertà di stampa», ha aggiunto.

