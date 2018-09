Barillari: «Quando il marito della Bardot voleva ammazzarmi»

di Gloria Satta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Si scrive privacy, si legge provaci». Rino Barillari, futuro King dei Paparazzi e inarrestabile fotoreporter del Messaggero, non era ancora maggiorenne ma il concetto l'aveva già chiaro in testa. «Per strappare la foto di una celebrità non esistono fatica, rischio, paura: bisogna essere pronti a tutto», racconta ispirato il King nell'agosto romano propizio ai ricordi. Nostalgia canaglia. Se gli idoli dell'era digitale sono quattro buoni a nulla capaci di tutto, privi di talento ma ricchi di...