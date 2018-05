LEGGI ANCHE

Lacrime e commozione aaldella piccola Giorgia, ladi un annovenerdì dopo essere stata dimenticata indal. «Quanti altri bambini dovranno morire in questo modo prima che finalmente si adotti una tecnologia per evitare tragedie come questa?», ha detto durante l'omelia don Roberto Canale, parroco della chiesa di Riglione.La chiesa era gremita da centinaia di persone, moltissime rimaste anche all'esterno perché non hanno trovato posto, e alle esequie hanno partecipato anche le bambine del pattinaggio amiche della sorellina maggiore di Giorgia che hanno lanciato in aria palloncini bianchi. I genitori abbracciati hanno assistito alla messa dalla prima fila e hanno chiesto ad amici e parenti di farsi portavoce presso la comunità di non inviare fiori ma contributi per avviare una serie di progetti rivolti ai bambini nel nome di Giorgia.Presenti anche le autorità cittadine e molti esponenti del Pd, partito in cui milita il padre della bimba che è segretario di un circolo cittadino. L'autopsia effettuata ieri dal medico legale Luigi Papi ha stabilito che la piccola è morta in poche ore a causa dell'alta temperatura raggiunta dall'abitacolo dopo che l'auto era stata parcheggiata al sole. Il corpo si è infatti disidratato in fretta e ha compromesso gli organi vitali.