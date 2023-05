Neonata lasciata nella culla della vita a Bergamo, il biglietto della mamma: «Vi affido un pezzo della mia vita»

Una neonata è stata lasciata alle 17 alla "culla per la vita" situata all'esterno della sede della Croce Rossa di Bergamo. La piccola sta bene: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'ospedale Papa Giovanni XXII.

La mamma ha lasciato un biglietto in cui spiega che non può prendersi cura della piccola.

Il messaggio della mamma

«Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio x sempre dalla mamma. Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai», riporta la Croce Rossa di Bergamo in un post.