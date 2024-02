BELLUNO - Sono i primi a intervenire nella rete di emergenza urgenza dell’Ulss 1 Dolomiti, che ha deciso di aumentare gli investimenti per valorizzare le associazioni di volontariati per i trasporti sanitari : con una recente delibera l’azienda sanitaria ha dato il via libera al nuovo convenzionamento con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per l’attività di trasporto sanitario ordinario in ambulanza. Un patto firmato l’altra giorno a Belluno dal commissario Giuseppe Dal Ben, con i referenti delle 15 associazioni e “croci” che saranno operativi non solo nei soccorsi, ma anche nei trasporti ordinari. Il servizio di trasporto ordinario in ambulanza dal 2024 al 2027, secondo i rimborsi previsti, prevede la spesa presunta annuale di 964mila euro per un totale di 3,8 milioni nei 4 anni. In totale l’aiuto annuo alle associazioni aumenterà da 1,3 a 1,9 milioni di euro.

I CHILOMETRI

Un servizio fondamentale per la provincia che solo nel 2023 ha macinato 448 c hilometri che corrispondo a tempo, energie, formazione, organizzazione. « La squadra delle associazioni di volontariato per i trasporti sanitari - ha ribadito più volte l’azienda sanitaria - rappresenta il primo fondamentale nodo della rete dell’emergenza urgenza dell’Ulss Dolomiti, quello che consente di essere presenti in modo capillare in un territorio vasto come la provincia di Belluno » . Un esercito di mille volontari che coprono il soccorso ed i trasporti sanitari con ambulanza grazie al le associazioni di volontariato operanti sul territorio e a lla Croce Rossa Italiana.

L’AIUTO

Con questi operatori l’Ulss1 Dolomiti ha stipulato a tale scopo, nel tempo, apposite convenzioni , l’ultima firmata ufficialmente l’altro giorno a Belluno . Il servizio di trasporto affidato, attraverso tali convenzioni, riguarda sia i servizi di trasporto “di soccorso in urgenza” (trasporti primari) sia i “servizi di trasporto ordinario” (trasporti secondari). I primi consistono nel trasporto e attività di prima cura del paziente che versa in situazione di emergenza o urgenza e vengono attivati dalla Centrale Suem 118, mentre i secondi sono privi della connotazione di urgenza e consistono, ad esempio, in trasporti riguardanti il trasferimento da un ospedale ad un altro per prosecuzione delle cure o per visite specialistiche, il trasporto per prestazioni ambulatoriali post degenza, per dimissioni, ecc etera . L’Ulss Dolomiti ha stipulato delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italia sia per i trasporti primari che, recentemente, per i trasporti secondari, valorizzando in tal modo il patrimonio rappresentato dal Volontariato, aspetto peculiare di questo territorio.

GLI ANGELI

In provincia operano 15 tra associazioni di volontariato e Croce Rossa, diffuse capillarmente in tutte le aree ed in particolar modo nell’Agordino, nel Cadore e in Alpago: C roce bianca Arabba , C roce verde Alleghe , C roce bianca Colle Santa Lucia , C roce bianca Val Fiorentina , C roce verde Val Biois , associazio ne volontari ambulanze R occa P ietore , C roce rossa italiana sez ione B elluno , donatori di sangue Forno di Zoldo , C roce verde di Z oldo , E va A lpago emergenza V al B elluna , E mergenza S eas C omelico , C roce bianca C ortina , C roce rossa italiana sez ione F eltre , A ssociazione Vola.

L’ITER