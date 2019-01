Boom divorzi, ecco come evitare disastri economici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli italiani divorziano sempre di più. L'ultimo rapporto Istat disegna un quadro inequivocabile: i matrimonicontinuano a calare, mentre i divorzi aumentano. Tre milioni i coniugati in meno rispetto al 1991, mentre i divorziati sono più che quadruplicati, principalmente nella classe 55-64 anni. Per evitare che l'esperienza del divorzio, oltre che un trauma emotivo diventi anche un disastro economico, serve un vero e proprio piano. Una sorta didecalogo di regole, cosa fare e cosa non fare.«Se si decide di procedere con le pratiche è meglio affrontare la realtà con grande pragmaticità e senso di responsabilità, cercando di prevedere tutte le conseguenze soprattutto a livello finanziario - spiega l'avvocato Lorenzo Puglisi, residente e fondatore dell'associazione Familylegal - Per questo ai miei clienti consigliosempre di focalizzare la propria attenzione su alcune regole, che aiuteranno a mantenere un certo equilibrio». Considerare entrambe le parti. Può sembrare impossibile, ma anche quando gli animi sono esacerbati per la fine del rapporto è bene tenere a mente secondo Puglisi, «che prendere le migliori decisioni finanziarie per entrambe le parti è un vantaggio a lungo termine perché evita successivi attriti che nel tempo possono degenerare innuove azioni giudiziarie».Secondo punto, non prestare attenzione a consigli non richiesti, che si tratti del tuo migliore amico o di uncollega. «Molte persone non aspettano altro che condividere i dettagli di un divorzio da incubo, quindi è sempre meglio evitare di alimentare i pettegolezzi, dal momento che ogni vicenda familiare porta con sé peculiarità uniche che spesso fanno la differenza nelle aule di giustizia». Il terzo punto prevede un focus sulle finanze: èimportante definire subito gli accordi di separazione e le visite dei bambini, ma anche stabilire come gestire eventuali debiti in comune (mutuo, prestiti al consumo ecc.). Un passaggio inevitabile è quello di chiudere i conti correnti comuni: una volta firmate le carte, è fondamentale smettere di accumulare debiti condivisi, che non solo possono compromettere il rating di credito, ma possono anche complicare il processo di divorzio.È importante, quindi, rimuovere il nome del coniuge non solo dai conti di credito comuni, ma anche dai vari account di home banking. Bisogna tenere traccia delle entrate e delle uscite: questa dovrebbe essere una regola, ma in particolare, in un periodo stressante e concitato come può essere un divorzio, è utile registrare e documentare i dettagli finanziari del fabbisogno familiare utili per ricostruire il tenore di vita a cui è abituato il nucleo familiare. «Sono disponibili molte app di finanza personale che possono aiutare a tenere traccia di questi dettagli», spiega l'avvocato. È utile creare un budget: passare da una famiglia a due redditi a una singola entrata è una transizione importante. Bisogna definire tutto, comprese le spese giornaliere e mensili (generi alimentari, servizi pubblici, pagamenti di mutuo e auto, manutenzione programmata su apparecchi e veicoli) e le spese a lungo termine, come fondi pensione e tasse scolastiche. Secondo Puglisi, «questo aiuterà a evitare spese eccessive mentre ci si adegua ai nuovi standard».Si deve poi aggiornare il proprio stato civile: una volta che il divorzio sarà definitivo, sarà necessario cambiare il proprio status su registri fiscali, bollette, assicurazione sanitaria e titoli di proprietà (case e automobili), circostanza, questa che può consentire anche di accedere a numerosi vantaggi fiscali, non ultimo il reddito di cittadinanza. Si devono modificare eventuali beneficiari di procure e polizze: non è raro che un coniuge svolga il ruolo di procuratore, o che sia il beneficiario di una polizza. È importante quindi aggiornare i documenti con il nuovo stato civile ed eventualmente nominare qualcun altro per svolgere questi ruoli.In ultimo, va tenuto presente che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole viene determinato tenendo conto del reddito complessivo della famiglia e della necessità di assicurare una tutela al coniuge economicamente più debole e ai figli, eliminando quegli squilibri reddituali che possono incidere sul tenore di vita al momento della cessazione del rapporto coniugale. Per questo l'avvocato Puglisi insiste: «Conservate qualsiasi fattura, bolletta o ricevuta che possa consentire di ricostruire le spese mensili, utilizzando il più possibile le carte di credito o di debito che, alla lunga, consentono di tracciare in modo analitico ogni spesa».