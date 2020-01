Franco Ciani, morto suicida l'ex marito di Anna Oxa: schiacciato dai debiti

Morto Franco Ciani, l'ex marito di Anna Oxa. Il musicista 62enne si è suicidato: era schiacciato dai debiti. Franco Ciani, musicista, cantante e produttore ed ex marito della star degli anni ’90 Anna Oxa, è morto suicida in un hotel di Fidenza, in provincia di Parma. È successo venerdì mattina: Ciani si sarebbe tolto la vita soffocandosi con un sacchetto di plastica, dopo aver cambiato la sua foto profilo di Whatsapp sostituendola con quella di un angelo.

Secondo quanto afferma il Corriere della Sera Ciani, autore di grandi successi come Ti lascerò (che vinse Sanremo nell’89, interpretata dalla stessa Oxa e da Fausto Leali) e Tutti i brividi del mondo, era oberato dai debiti: la Siae gli aveva pignorato i diritti sulle sue canzoni di successo, e un suo nuovo pezzo, che doveva essere cantato da Roberta Faccani (ex Matia Bazar) non era stato accettato al Festival.

La morte di Ciani sarebbe avvenuta nella serata di giovedì, ma il suo corpo è stato ritrovato dalla cameriera la mattina successiva: invano la donna ha bussato alla porta dell’albergo, che ha poi aperto trovando il cadavere. Franco Ciani aveva 62 anni: sposato dall’82 con Anna Oxa, dopo il divorzio non aveva più rapporti con lei da tempo.

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA