Franco Ciani, la moglie (l'ex pornostar Venere Bianca): «Anna Oxa? Da 30 anni non si scambiavano un ciao»

Scambio di accuse fra la cantante Anna Oxa e l'ex pornodiva Manuela Falorni, rispettivamente ex moglie e moglie di Franco Ciani, morto suicida in una camera d'albergo a Fidenza. Il produttore si era risposato con la Falorni, 61 anni, ex pornostar italiana (il suo nome d’arte era La Venere Bianca) dopo la fine del rapporto con Anna Oxa. La Falorni ha affidato a Facebook un lungo sfogo in due post. Nel primo ha raccontato i sentimenti e gli ultimi momenti di vita di Franco, nel secondo ha accusato Anna Oxa in replica ai dubbi espressi dalla cantante a Mario Luzzatto Fegiz del Corriere della Sera: «Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei».

Pesantissima la precisazione, affidato a un post su Facebook: «Anna Oxa non la sentiva da trent'anni. Andare a chiedere alla sua prima moglie un parere su ciò che è successo, dopo 30 anni che non si scambiano neppure un ciao e sentire la sua risposta mi fa venire il vomito!!»

Franco Ciani suicida in un hotel a Fidenza, l'ex marito di Anna Oxa era schiacciato dai debiti

Il primo post su Facebook. «Cercare conforto su una tastiera del telefono, ritrovarmi a scrivere vedova, il senso di precarietà che già mi accompagnava da troppi anni sembra che debba rinnovarsi ogni stagione», scrive Manuela. «Arriverà un momento di calma piatta? Non cerco serenità perché so già che non potrò averla mai più, ma almeno la calma piatta, dove puoi pensare che per almeno qualche anno non avrai dolori nuovi da metabolizzare, dove potrai solo concentrarti sui piccoli momentanei piaceri che cerchi di costruirti con grande impegno e sacrificio».

In realtà di dubbi sulla triste fine del produttore, che si è soffocato con un sacchetto plastica in una camera d'albergo a Fidenza



Chi è la Venere Bianca, moglie di Franco Ciani

La Venere Bianca era il suo nome da pornostar: in un’intervista rilasciata l’anno scorso ad una giornalista, Cinzia Donati, aveva detto di essere sposata a Ciani da 23 anni e che era stato il suo manager anche nel porno . «Lui è stato il mio manager nell’esperienza hard», disse Manuela, un passato come modella prima di darsi all’hard prima, al bodybuilding poi.





Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA