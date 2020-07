Ennio Morricone, Papa Francesco ha telefonato alla moglie. «Sta pregando per lui»

Papa Francesco ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia di Ennio Morricone. Una telefonata breve e affettuosa alla vedova, per confortarla e assicurarle che avrebbe pregato per lui. Il Santo Padre ha chiamato nel tardo pomeriggio di ieri - secondo quanto riferisce Ansa - e ha parlato per qualche minuto con la signora Maria.

LEGGI ANCHE Luca Barbarossa: «Morricone, Maestro discreto e rigoroso: vanto per Roma»

LEGGI ANCHE Morricone, Lina Wertmuller: «Gli Oscar e la stella a Hollywood ci ricorderanno sempre la sua arte»

Una conversazione piena di affetto nella quale il pontefice ha assicurato le sue preghiere per il premio Oscar scomparso e per tutta la sua famiglia. I coniugi Morricone e Papa Francesco si erano del resto conosciuti personalmente, come ha ricordato di recente il cardinale Gianfranco Ravasi in occasione di una messa, composta dal Maestro, per il bicentenario della ricostituzione della Compagnia del Gesù. E Morricone, in un'intervista per i 90 anni, aveva raccontato di aver pianto due volte nella vita: «Per Mission e per Papa Francesco».

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA