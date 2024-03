Innamorate del direttore del negozio fanno a botte per lui davanti ai clienti: commesse sospese (e verso il licenziamento)

Si contendono lo stesso uomo, botte da orbi alcuni giorni fa tra due commesse che stavano lavorando in un negozio a Ripi. Motivo, come già accennato, il fatto che entrambe si fossero innamorate della stessa persona, nel caso di specie proprio del direttore del la struttura di vendita .

A dire il vero l’uomo , che aveva anche la responsabilità del personale, aveva intrecciato una relazione affettiva con una delle due commesse poi “rivali” . E questa , che si era sempre sentita a tutti gli effetti la sua fidanzata , aveva già fatto progetti matrimoniali. Ma a spezzare questo idillio ci avrebbe pensato una nuova assunta.

LA RIVALITA'

Quest’ultima , infatti, secondo alcune testimonianze raccolte , incurante di aver appreso che il direttore fosse già impegnato, aveva cominciato a girarci intorno, mettendo in atto un gioco della seduzione che a lungo andare aveva dato i risultati sperati. I messaggi infuocati che inviava all’uomo sul suo telefonino lo avevano molto lusingato. Alla fine il direttore aveva iniziato ad apprezzare quel corteggiamento velato, intrecciando anche con questa commessa una relazione sentimentale. Ma si sa il diavolo fa le pentole e non i coperchi ed alla fine la fidanzata “ufficiale” ha scoperto tutto leggendo proprio un messaggio che la collega aveva inviato al suo uomo.



LA DISCUSSIONE

A quel punto apriti cielo. Le due , dopo minacce ed insulti , sono venute alle mani. Sono volati schiaffi, calci e tirate di capelli prima all’interno del locale e poi anche all’esterno del l’attività commerciale .